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Jose Mourinho Fenerbahçe'yle bir ilki yaşadı! 5 elemeyi geçmişti...

Jose Mourinho, teknik direktörlük kariyerinde bir ilki yaşadı. Mourinho, Avrupa kupaları kariyerindeki altıncı ön eleme eşleşmesinde ilk kez tur atlayamadı.

Haber Merkezi
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Jose Mourinho Fenerbahçe'yle bir ilki yaşadı! 5 elemeyi geçmişti...
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Avrupa kupaları kariyerindeki 6.ön eleme eşleşmesinde ilk kez tur atlayamadı.

Daha önce oynadığı 5 elemede de tur atlayan taraf olan Portekizli teknik adamın aldığı sonuçlar şu şekilde;

Tottenham dönemi

Maccabi Haifa - Eledi

Lokomotiv Plovdiv - Eledi

Shkendija - Eledi

Roma dönemi

Trabzonspor - Eledi

Fenerbahçe dönemi

Lugano - Eledi

Lille - Elendi

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