Jose Mourinho Fenerbahçe'yle bir ilki yaşadı! 5 elemeyi geçmişti...
Jose Mourinho, teknik direktörlük kariyerinde bir ilki yaşadı. Mourinho, Avrupa kupaları kariyerindeki altıncı ön eleme eşleşmesinde ilk kez tur atlayamadı.
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Avrupa kupaları kariyerindeki 6.ön eleme eşleşmesinde ilk kez tur atlayamadı.
Daha önce oynadığı 5 elemede de tur atlayan taraf olan Portekizli teknik adamın aldığı sonuçlar şu şekilde;
Tottenham dönemi
Maccabi Haifa - Eledi
Lokomotiv Plovdiv - Eledi
Shkendija - Eledi
Roma dönemi
Trabzonspor - Eledi
Fenerbahçe dönemi
Lugano - Eledi
Lille - Elendi
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