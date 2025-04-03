Mourinho, Okan Buruk'un burnunu sıktı! Galatasaray'dan açıklama geldi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Türkiye Kupası Çeyrek Final maçı sonrasında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un burnunu sıktı. Yaşananların ardından sarı kırmızılı kulüpten açıklama geldi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray, olaylı derbide Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.
Barış Alper'in 87. dakikada oyundan çıkıp yedek kulübesine geldiği sırada saha karıştı. İki takımın birbirine girmesi sonrasında güvenlik güçleri sahaya girerek olaylara müdahele etti. Bir süre duran oyun sonrası mücadele kaldığı yerden +11 dakika uzatma verilerek oynandı.
Olaylar sonrası Galatasaray'da Kerem Demirbay, Barış Alper kırmzıı kart gördü. Fenerbahçe'de ise Mert Hakan, yardımcı antrenör Salvatore Foti kırmızı kart gördü.
💥 Jose Mourinho'dan Okan Buruk'a fiziksel müdahale! #FBvGS pic.twitter.com/6bqDZRj2CM— A Spor (@aspor) April 2, 2025
Jose Mourinho, maçtan sonrası Okan Buruk'un burnunu sıktı. Buruk, müdahalenin ardından yerde kaldı.
Buruk, Mourinho'nun kendisine yaptığı hareketten sonra çok sinirlendi. Mertens, Frankowski ve teknik heyet Buruk'u zor tuttu.
Kırmızı kart çıktı
Mourinho, Okan Buruk'a yaptığı fiziksel müdahaleden dolayı kırmızı kart gördü.
Portekizli teknik adam bu nedenle basın toplantısına katılamadı.
Galatasaray'dan açıklama
Yaşananların ardından Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Saldırmayacak, hazmedeceksiniz!" ifadelerine yer verildi.