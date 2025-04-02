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Galatasaray, Fenerbahçe'yi eledi: Maçta 4 kırmızı kart çıktı!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek yarı finalde yükseldi. Sarı kırmızlı ekip, TÜMOSAN Konyaspor'un rakibi oldu.

Haber Merkezi
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Galatasaray, Fenerbahçe'yi eledi: Maçta 4 kırmızı kart çıktı!
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 2-1 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 10. ve 27. (p) dakikalarda Victor Osimhen kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golünü 45+1. dakikada Szymanski attı. 

4 kırmızı kart

Barış Alper'in 87. dakikada oyundan çıkıp yedek kulübesine geldiği sırada saha karıştı. İki takımın birbirine girmesi sonrasında güvenlik güçleri sahaya girerek olaylara müdahele etti. Bir süre duran oyun sonrası mücadele kaldığı yerden +11 dakika uzatma verilerek oynandı.

Olaylar sonrası Galatasaray'da Kerem Demirbay, Barış Alper kırmzıı kart gördü. Fenerbahçe'de ise Mert Hakan, yardımcı antrenör Salvatore Foti kırmızı kart gördü.

Galatasaray, Konyaspor'la karşılacak

Bu sonucun ardından Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselirken Fenerbahçe turnuvaya veda etti. Galatasaray yarı final maçında Konyaspor'la karşılaşacak.

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