Kadıköy'de derbinin galibi Galatasaray: 0-3

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan taraf, konuk ekip Galatasaray oldu. Maçın 14 ve 16. dakikasında attığı goller ofsayta takılan sarı-kırmızılı ekip, 32. dakikada Sergio Oliviera ile öne geçti ve soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

İkinci yarıya etkili başlayan Fenerbahçe, rakip kalede pozisyonlar bulsa da bunları gole çevirmeyi başaramadı. Bu devre oyunu daha çok kendi yarı sahasında kabul eden Galatasaray, 78. dakikada hızlı gelişen atakta Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

İrfan Can Kahveci'nin 86. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Fenerbahçe, 90+10. dakikada Galatasaray'ın üçüncü golüne engel olamadı ve sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.

Derbi öncesinde rakibinin bir puan gerisinde ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, kazanması durumunda liderliğe yükseleceği karşılaşmada Galatasaray'a farklı kaybederek farkın 4 puana çıkmasını önleyemedi.





9. dakikada sol kanatta Ferdi Kadıoğlu kat ederek, topu King'le buluşturdu. Bu oyuncunun sağa paralel gönderdiği topa Rossi, defansı çalımlayarak vurmak istedi. Top savunma tarafından uzaklaştırıldı.

17. dakikada ceza sahası sağ çaprazına gönderilen top, defansın kafasından sekerek Rossi'nin önüne düştü. Topla giden Rossi, savunma oyuncusunu çalımladıktan sonra sol ayağına alıp şutunu çekti. Meşin yuvarlak sağ kale direği dibinden auta çıktı.

28. dakikada bu kez konuk ekip tehlikeli geldi. Sağ kanattan Rashica'nın yerden yaptığı ortada penaltı noktasına yakın bölgede Barış Alper Yılmaz'ın uygun durumdayken yaptığı kötü vuruşta top farklı şekilde üstten auta gitti.

32. dakikada Mertens'in soldan kullandığı köşe vuruşunda, ön direkte Osayi-Samuel'in arka tarafa sektirdiği topu sağ çaprazda Oliveira kontrol etti. Bu oyuncunun yerden düzgün vuruşunda top uzak köşeden ağlarla buluştu: 0-1.

36. dakikada sol çaprazdan çalımla ceza sahasına giren Batshuayi'nin sağ ayağıyla uzak köşeye vuruşunda topu kaleci Muslera dışarı çeldi.

37. dakikada kullanılan kornerde Osayi-Samuel'in pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Arao, şutunu çekti. Kaleci Muslera topa iki hamlede sahip oldu.

45+7. dakikada Fenerbahçe'nin kornerinden sonra rakip ceza sahasına hızla geçen Galatasaray'da, sağ kenardan içe kat eden Rashica'nın çaprazdan sert vuruşunda, topu kaleci Altay çeldi.

46. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz'ın sağ ayağıyla çektiği şutta, topu kaleci Altay Bayındır kontrol etti.

66. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Rashica, meşin yuvarlağı ceza sahası yayı önünde bekleyen Mertens'e gönderdi. Bu oyuncunun sert şutunda, topu kaleci Altay Bayındır çeldi.

67. dakikada Crespo'nun pasında sağ çaprazda topla buluşan Osayi-Samuel'in sağ ayak dışıyla sert vuruşunda, topu kaleci Muslera zorlukla çıkardı.

78. dakikada Galatasaray farkı ikiye çıkaran golü attı. Orta sahadan Midtsjö'nün ileri yönlendirdiği topu Icardi kontrol edip sağ çapraza gönderdi. Burada topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun yerden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2.

90+5. dakikada sol kenardan Berkan Kutlu'nun ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Icardi'nin kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Altay Bayındır zorlukla çeldi.

90+10. dakikada Galatasaray farkı üçe çıkardı. Sol kenarda Osayi-Samuel'in pasını değerlendiremeyen Serdar Dursun, topu kendi kale sahasına yolladı. Araya girerek bu topa yetişen Icardi, sol çaprazdan üst direğe çektiği şutla topu ağlara gönderdi: 0-3.

Mücadele, konuk sarı-kırmızılı ekibin 3-0 üstünlüğüyle bitti.

Stat: Ülker

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Süleyman Özay

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Gustavo Henrique (Dk. 46 Lincoln Henrique), Szalai, Osayi-Samuel, Arao (Dk. 90+1 Serdar Dursun), Crespo (Dk. 70 Zajc), Ferdi Kadıoğlu, Rossi (Dk. 69 İrfan Can Kahveci), King, Batshuayi (Dk. 69 Valencia)

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Dubois, Berkan Kutlu, Oliveira (Dk. 77 Midtsjö), Rashica (Dk. 70 Yunus Akgün), Mertens (Dk. 70 Torreira), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 90+3 Mata), Barış Alper Yılmaz (Dk. 76 Icardi)

Goller: Dk. 32 Oliveira, Dk. 78 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 90+10 Icardi (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 86 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 11 Gustavo Henrique, Dk. 87 Valencia Dk. 87 Mert Hakan Yandaş (yedek kulübesinde) (Fenerbahçe), Dk. 26 Boey, Dk. 26 Oliveira, Dk. 34 Nelsson, Dk. 45+7 Mertens, Dk. 75 Berkan Kutlu, Dk. 90+11 Icardi (Galatasaray)