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Kalp krizi geçirmişti! Erdoğan Arıkan'dan iyi haber geldi

Geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçiren TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan, taburcu oldu.

Haber Merkezi
AA
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Kalp krizi geçirmişti! Erdoğan Arıkan'dan iyi haber geldi
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Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor maçındaki görevinin ardından kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan, taburcu edildi.

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edilen Arıkan, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

Gördüğü destek karşısında duygulandığını dile getiren Arıkan, "Bütün taraftarların gösterdiği sevgiye de çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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