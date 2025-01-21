Levent Özçelik canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı: Erdoğan Arıkan'ın sağlık durumu nasıl?
Kalp krizi geçiren TRT Spor spikeri Erdoğan Arıkan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Levent Özçelik, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı. Özçelik, Arıkan ile görüştüğünü ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
TRT spikeri Erdoğan Arıkan, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Sakaryaspor'un deplasmanda Keçiörengücü ile oynadığı maçı anlattığı esnada kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı.
Arıkan, Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Levent Özçelik gözyaşlarına hakim olamadı
Bugün uzun yıllardır çalışma arkadaşı olan Arıkan’ı ziyaret eden TRT Spor Spikeri Levent Özçelik canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı.
Levent Özçelik, dün kalp krizi geçiren Erdoğan Arıkan'ın durumunun iyiye gittiğini ve kendisiyle görüştüğünü açıkladı.
Özçelik, Erdoğan Arıkan’ın hasta yatağında bile hafta içindeki Fenerbahçe’nin Lyon ile oynayacağı maçı anlatacağı görevini dile getirdiğini anlattı.
Kalp masajıyla hayata döndü
Sağlık Bakanlığı, Arıkan'ın bilincinin açık olduğunu ve tedavisine devam edildiğini açıkladı.
Arıkan, yapılan kalp masajıyla hayata döndürüldü.