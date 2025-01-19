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Erdoğan Arıkan maç anlatırken kalp krizi geçirdi

TRT Spor spikeri Erdoğan Arıkan, Ankara Keçiörengücü - Sakaryaspor maçını anlatırken kalp krizi geçirdi. Yoğun bakımda tedavisi süren Arıkan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapılacak.

Haber Merkezi
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Erdoğan Arıkan maç anlatırken kalp krizi geçirdi
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TRT Spor spikeri Erdoğan Arıkan, Trendyol 1. Lig'in 20'nci haftasında bugün oynanan Ankara Keçiörengücü - Sakaryaspor maçının son dakikalarında kalp krizi geçirdi.  Arıkan, Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yoğun bakımda olduğu öğrenilen Arıkan'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yapılacak. 

Maç sonrası başta Ankara Keçiörengücü ve Sakaryaspor olmak üzere birçok kulüp Arıkan için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Ankara Keçiörengücü: Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor maçı anlatımını gerçekleştirdiği esnada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan duayen gazeteci Erdoğan Arıkan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir acil şifalar dileriz.

Çorum FK: TRT Spor’un değerli spikerlerinden Erdoğan Arıkan’ın kalp krizi geçirdiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

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