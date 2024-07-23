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Kamp kadrosunda yer almadılar: Galatasaray'da 3 futbolcunun bileti kesildi

Yeni sezon öncesi 2. etap kamp çalışmaları için dün Avusturya’ya giden Galatasaray’da 3 futbolcu kadroda yer almadı.

Haber Merkezi
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Kamp kadrosunda yer almadılar: Galatasaray'da 3 futbolcunun bileti kesildi
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Sarı kırmızılılarda 2024-25 planlamasında düşünülmeyen oyunculardan Alexandru Cicaldau, Taylan Antalyalı ve Kazımcan Karataş Avusturya götürülmedi.

Geride bıraktığımız sezon Cicaldau Konyaspor’da, Taylan Samsunspor’da Kazımcan da Ankaragücü’nde kiralık olarak forma giymişti.

Cicaldau ve Taylan’ın Cimbom’la 2 yıl daha kontratı bulunurken, Kazımcan’ın sözleşmesi 2027’de bitecek.

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