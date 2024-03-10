Kardeşi yanıtladı: Dani Alves intihar mı etti?

Barcelona'nın Brezilyalı eski futbolcusu Dani Alves, geçtiğimiz ay cinsel saldırı suçundan 4,5 yıl hapis cezasına çarptılarak hapse girdi. Brezilya basınında ise bugün yayımlanan bazı haberlerde Dani Alves'in cezaevinde intihar ettiği öne sürüldü. Peki Dani Alves gerçekten intihar mı etti? Olaya dair yanıtı futbolcunun kardeşi Ney Alves verdi.

Kardeş Alves duruma sert tepki göstererek yayılan intihar haberlerinin sahte olduğunu açıkladı. Dani Alves'in kardeşi Ney Alves'in konuya dair açıklamaları şöyle:

"Tanrı sana, insanoğlunun zalimliğinin üstesinden gelmen ve buna katlanman için sağlık versin kardeşim. Tanrı senin ve ailemizin hayatına merhamet etsin. O zaten hapiste, mahkum edildi. Bu yeterli değil mi? Şimdiki delilik şu; onun ölmesini istiyorlar. Ne kadar zalimce! Babam 70 yaşın üzerinde, annem 60 yaşını geçti. Sizin aileniz yok mu? Bunu yaymaya devam ediyorlar. Tanrı size merhamet etsin"