  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Kenan Yıldız'a İtalya'da büyük onur! Torino'ya attığı gol, "ocak ayının golü" seçildi
Takip Et

Kenan Yıldız'a İtalya'da büyük onur! Torino'ya attığı gol, "ocak ayının golü" seçildi

Juventus formasını giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın ligin 20. haftasında Torino'ya attığı gol, İtalya Serie A'da "Ocak ayının golü" seçildi.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kenan Yıldız'a İtalya'da büyük onur! Torino'ya attığı gol, "ocak ayının golü" seçildi
Takip Et

Serie A'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada, 19 yaşındaki oyuncunun Torino derbisinde kaydettiği golün sosyal medya kanallarında taraftarlar tarafından en çok oylanan gol olduğu ifade edildi.

Kenan Yıldız'ın Torino'ya ceza sahası dışından attığı gol, oylamada Inter formasını giyen Lautaro Martinez'in Empoli'ye karşı kaydettiği golü geride bıraktı.

Genç hücum oyuncusu, Juventus formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 33 maça çıkarken 6 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Milli takımlar hesabından tebrik

Öte yandan, A Milli Futbol Takımlarının resmi X hesabı da yaptığı paylaşımla Kenan Yıldız'ı tebrik etti.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"A Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın Torino karşısında attığı gol, İtalya Serie A resmi sosyal medya hesaplarının takipçileri tarafından verilen oylarla ayın golü seçildi. Tebrikler Kenan!"

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Mario Lemina, İstanbul’a geldiGalatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Mario Lemina, İstanbul’a geldiSpor

 

Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın vefat etti!Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın vefat etti!Gündem

 

Spor
Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Mario Lemina, İstanbul’a geldi
Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Mario Lemina, İstanbul’a geldi
Son dakika: Galatasaray, Mario Lemina'yı duyurdu
Son dakika: Galatasaray, Mario Lemina'yı duyurdu
Yaşar Kemal Uğurlu, hakemlik kariyerini noktaladı
Yaşar Kemal Uğurlu, hakemlik kariyerini noktaladı
Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, PFDK'ya sevk edildi
Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, PFDK'ya sevk edildi
Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda çeyrek final yolunda avantaj yakaladı
Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda çeyrek final yolunda avantaj yakaladı
TFF, Süper Lig'de 22. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı
TFF, Süper Lig'de 22. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı