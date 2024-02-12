Maraton dünya rekoru sahibi Kenyalı atlet Kelvin Kiptum trafik kazasında öldü
Erkeklerde maraton dünya rekorunun sahibi olan Kenyalı atlet Kelvin Kiptum araba kazasında hayatını kaybetti.
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Kiptum’un ölüm haberini ülkenin eski başbakanı Raila Odinga verdi.
Kenya Spor Bakanı Ababu Namwamba da X’ten yaptığı paylaşımda “Kenya bir mücevherini kaybetti. Söyleyecek söz bulamıyorum” mesajı verdi.
24 yaşındaki atlet Amerika’nın Chicago kentinde Ekim ayında düzenlenen maratonda 42 kilometreyi 2:00:35 derecede koşarak bu alandaki rekoru kırmıştı.
Kiptum 2023’te Londra Maratonu’nu da kazanmıştı.