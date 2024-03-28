Mauro Icardi rekor peşinde

Galatasaraylı Mauro Icardi, Antalya kampındaki performansıyla teknik heyetin beğenisini kazandı. Sarı kırmızılı ekipte ligin bitimine 8 hafta kala gözler Icardi'nin üzerinde olacak.

Arjantinli futbolcu, takımının en skorer futbolcusu olmayı başardı. Tüm kulvarlarda 23 kez fileleri havalandıran Icardi, 10 da gol pası verdi.

Geçen sezon 24 lig maçına çıkan Mauro Icardi, bu süreçte 22 gol atarken 7'de asist yaptı. Icardi, geçen sezon ligin düğümünün çözüldüğü son haftalarda takımına önemli katkı yaptı.

Tecrübeli futbolcu, son 8 lig maçında 10 kez gol sevinci yaşadı.

Mauro Icardi, şu ana kadar bir sezonda en fazla 34 gole doğrudan katkı sağladı. Arjantinli futbolcu, 2014 - 2015 ve 2016 - 2017 sezonlarında Inter formasıyla bu başarıyı tekrarladı.

Bu sezon 23 kez fileleri sarsan, 10 da gol pası veren Icardi, 2 gole daha katkı verirse kariyerinin en skorer dönemini geçirecek.