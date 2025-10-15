Maximiles Black The Bodrum Cup’a GIGI Awards’tan 3 ödül

Pazarlama İletişimcileri Derneği’nin düzenlediği ve yaratıcı pazarlama iletişimi projelerinin ödüllendirildiği GIGI Awards’ın ödül töreni 14 Ekim’de gerçekleştirildi. 2022 yılından bu yana DS Entegre İletişim Çözümleri ile birlikte çalışmalarını yürüten Maximiles Black The Bodrum Cup, Yaratıcı Sponsorluklar, Entegre Etkinlik Pazarlaması Kampanyası ve Sponsorluk Çalışmaları kategorilerinde olmak üzere toplam 3 ödülün sahibi oldu.

Bu yıl “Nesillerce” mottosuyla 37’nci kez düzenlenen The Bodrum Cup; sürdürülebilirlik vizyonu, sosyal sorumluluk projeleri ve güçlü marka iş birlikleriyle yalnızca denizcilik dünyasında değil, iletişim sektöründe de örnek gösterilen bir organizasyon oldu.

Ödülleri tüm ekip arkadaşları adına teslim aldığını belirten The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal; “37 yıldır The Bodrum Cup, yalnızca bir yelken yarışı değil; Bodrum’un kültürünü, denizcilik mirasını ve dayanışma ruhunu geleceğe taşıyan bir değer haline geldi. “Nesillerce” mottosuyla çıktığımız bu yolda, hem deniz tutkusunu hem de sürdürülebilirlik anlayışını ortak paydada buluşturan markalarla birlikte büyüyoruz. GIGI Awards’ta kazandığımız bu ödüller, ekibimizin, sponsorlarımızın ve tüm destekçilerimizin emeğinin bir yansıması” diyerek sözlerini noktaladı.