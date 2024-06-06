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Mehmet Topal, Rumen ekibin teknik direktörü oldu

Mehmet Topal, Romanya Ligi ekiplerinden Petrolul Ploiești'nin teknik direktörü oldu.

Haber Merkezi
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Mehmet Topal, Rumen ekibin teknik direktörü oldu
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Eski milli futbolcu Mehmet Topal, teknik direktörlük kariyerine adım attı. Romanya Ligi ekiplerinden Petrolul Ploiești, takımın başına Mehmet Topal'ın getirildiğini açıkladı. Konuya ilişkin kulüpten yapılan açıklamada "Türk futbolunun efsane isimlerinden Mehmet Topal yeni teknik direktörümüz oldu. 38 yaşındaki teknik adam, kulübümüz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı ve pazar günü Ploieti'ye gelecek. Yeni teknik direktörümüze hoş geldin diyor ve başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

38 yaşındaki Mehmet Topal, kariyerinde Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir, Beşiktaş ve Valencia'da top koşturmuştu.

 

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