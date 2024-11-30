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Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek maç sırasında beyin kanaması geçirdi

Tunus’ta düzenlenen M15 Monastir Turnuvası’nda milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, maç sırasında beyin kanaması geçirdi.

AA
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Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek maç sırasında beyin kanaması geçirdi
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Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Tunus’ta katıldığı turnuvada beyin kanaması geçirdi.

28 yaşındaki sporcunun Türkiye’ye getirilip ameliyat olacağı açıklandı.

Konuyla ilgili Türkiye Tenis Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, "Tunus’ta düzenlenen M15 Monastir turnuvasında maç esnasında rahatsızlanan milli sporcumuz Altuğ Çelikbilek’in sağlık durumu federasyonumuzca ve Tunus Büyükelçiliğimizce yakından takip edilmekte olup sporcumuza ve ailesine gereken tüm destek sağlanmaktadır. Sporcumuza acil şifalar diler, tenis kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

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