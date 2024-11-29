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Fenerbahçe zorlu deplasmandan 3 puanla döndü

UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Çekya ekibi Slavia Prag'ı 2-1 mağlup etti.

Haber Merkezi
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Fenerbahçe zorlu deplasmandan 3 puanla döndü
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UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Slavia Prag ile karşılaştı.

Eden Arena'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı. Mücadelede Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Edin Dzeko, 85. dakikada En Nesyri attı. Slavia Prag'ın tek sayısını 7. dakikada Chory kaydetti.

Bu sonuçla kritik bir üç puanı hanesine yazdıran Fenerbahçe, puanını 8'e yükseltti. Slavia Prag, 4 puanda kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe 11 Aralık'ta evinde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak. Prag temsilcisi ise 12 Aralık'ta Anderlecht ile karşı karşıya gelecek.

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