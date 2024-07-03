Montella: Türk yüreğiyle oynayan bir takımımız var

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, son 16 turundaki 2-1'lik Avusturya maçının ardından konuştu.

Montella'nın açıklamaları şu şekilde oldu:

"Bu maç çok çok önemli bir maçtı. Takım ruhunu yansıttığımız bir maçtı. Futbolcularımız ve milyonlarca insan için mutluyum.

Takım ruhunu son dakikaya kadar sürdürdük. Bu takım ruhunu ilk olarak Hırvatistan deplasmanında gördük. Tarihi bir sonuç, galibiyet olarak 2008'i eşitledik.

Türk yüreğiyle oynayan bir takımımız var. Adım adım ilerleyeceğiz."