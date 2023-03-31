Muslera'dan Süper Lig yorumu: Rakipler bize karşı yüzde 200 ile oynuyor

Galatasaray Futbol A Takımı'nın kaptanı Fernando Muslera, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın Adana Demirspor ile yapacakları maçla tekrar toparlanacaklarını söyledi.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre, yöneticiler ile sarı-kırmızılı ekibin teknik heyeti ve oyuncuları dün akşam gerçekleştirilen iftar yemeğinde bir araya geldi. Yemeğe, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da katıldı.

Yemekte GSTV'ye Adana Demirspor maçıyla ilgili değerlendirmede bulunan Muslera, şampiyonluk yolunda devam etmeye çalıştıklarını söyledi.

Açıklamalarına Türkçe, "Allah kabul etsin." diyerek başlayan ve takım halinde bir arada olmalarının önemine değinen Muslera, "Bu akşam yemeği ve beraber olmak çok önemliydi. Başkanımıza, teknik heyetimize ve bütün arkadaşlarıma buraya gelip bunu yaptıkları için çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı futbolcu, çok iyi bir takımlarının olduğuna değinerek, "Evde de deplasmanda da taraftarımız hep yanımızda. Bizi yalnız bırakmıyorlar. Onlara müteşekkir olmamız gerekiyor. Bazen kaybetmek de önemli. Gerçeklerle yüzleşmemizi sağlıyorlar. Rakipler bize karşı yüzde 200 ile oynuyor. Çok iyi bir takımımız var. Yarından itibaren tüm maçları kazanıp şampiyonluk yolunda ilerleme hedefimiz var." şeklinde görüş belirtti.

Adana Demirspor maçının çok zor olacağına dikkati çeken Muslera, "Milli takım maçları sonrası oynanan müsabakalar zor oluyor. Çok milli oyuncumuz var. Bizim için ayrı bir meydan okuma olduğunu söyleyebiliriz. Teknik ekip, oyuncular, hepimiz şampiyonluk mücadelesine odaklanmış durumdayız. Bu konuda Erden beye ve başkana teşekkür ediyoruz. Taraftarımızla birlikte fedakarlık yaparak hep beraber şampiyonluk yolunda devam etmeye çalışıyoruz. Ben burada birçok yıl geçirdim. Bu yıllar arasında bu sene çok özel. Çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Takım olarak hızlı bir şekilde uyum sağladıklarını aktaran Muslera, "Adaptasyon önemli bir şey. Oyuncular zorlanabiliyor. Dil, kültür, futbol farklı. Hızlı ve farklı bir futbol oynanıyor. Bu grup inanılmaz oyunculardan oluşuyor. Çok hızlı bir şekilde adapte oldular. Burada Okan hoca da çok iyi iş çıkardı. Bunun altını çizmek lazım. Cumartesiden itibaren kendimizi göstermeye ve şampiyonluk yolunda mücadele etmeye devam edeceğiz. Taraftarımız bizim 12. oyuncumuz. Bizim yanımızda oldukları sürece şampiyonluğa bir adım daha yakın olacağız." diyerek sözlerini tamamladı.