Mustafa Hekimoğlu kimdir? Yeni bir yıldız doğuyor! Mustafa Hekimoğlu nereli, kaç yaşında?

Mustafa Hekimoğlu kimdir? Türk futbolunda yeni bir yıldız daha doğuyor. Beşiktaş'ın Grazer ile yaptığı hazırlık maçında 3 dakikada 2 gol atmayı başaran genç santraforu Mustafa Hekimoğlu dikkatleri de üzerine çekmeyi başardı. Türkiye U18 milli takımında da forma giyen Mustafa Hekimoğlu 1.87 boyunda ve pivot forvet tanımının yansıması gibi. Peki iyi ama Mustafa Hekimoğlu nereli, kaç yaşında? İşte Mustafa Hekimoğlu biyografisi...

MUSTAFA HEKİMOĞLU KİMDİR?

Beşiktaş'ın 17 yaşındaki santraforu Mustafa Hekimoğlu, Grazer karşısında 3 dakikada 2 gol attı.

Mustafa Erhan Hekimoğlu (d. 22 Nisan 2007 Kâğıthane, İstanbul), Türk profesyonel futbolcudur. Santrfor mevkiinde görev almaktadır. Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta oynamaktadır.

Futbola 17 Şubat 2017 tarihinde Beşiktaş kulübünde başladı. Altyapının çeşitli kategorilerinde futbol oynadıktan sonra 7 Kasım 2022 tarihinde Beşiktaş ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Mustafa Erhan Hekimoğlu ilk resmî maçına 14 Aralık 2023 tarihinde UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubunda oynanan ve Beşiktaş'ın 2-0 kazandığı Lugano-Beşiktaş maçının 61. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Jackson Muleka'nın yerine girerek çıktı

SÖZLEŞMESİNİ UZATMIŞTI

Beşiktaş ile geçtiğimiz aylarda sözleşmesini uzatan Mustafa Hekimoğlu instagram hesabından, "Hayalini kurduğum formamla profesyonel olarak sahaya çıkmak tarif edilemez bir duyguydu. Atılan bu imzanın sorumluluğu ise daha da büyük. Çok mutluyum. Büyük Beşiktaş taraftarına, bu camiaya layık olmak için çalışmaya devam edeceğim. Böylesine büyük bir tarih içinde yer almak beni gururlandırıyor" ifadelerini kullanmıştı.