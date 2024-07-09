Olaylı Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin bilirkişi raporu hazırlandı

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin 19 Mayıs Pazar günü Rams Park stadyumunda oynadığı futbol müsabakası sonrasında yaşanan olaylara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması devam ediyor.

‘’Çık buradan yoksa dayak yiyeceksin’’

Bu çerçevede olaylar sırasında çekilen ve 19 ile 8 saniyeden oluşan 2 videonun incelendiği bilirkişi raporu hazırlandı. Hazırlanan raporda, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un arkasında bulunan kişilerle yürüdüğü sırada yanında yürüyen ve Galatasaray Spor Kulübü görevlisi olduğu düşünülen bir şahsa dönerek, ‘’Ben size çık buradan bak dayak yiyeceksin, çık buradan yoksa dayak yiyeceksin’’ şeklinde konuştuğu, yürüdüğü sırada hızlıca geri döndüğü, Selahattin Baki’nin yakasından tutarak bir şeyler söylediği, Baki’nin ise ‘beni mi buldun başkanım’ dediği aktarıldı.

Hazırlanan raporun detayları

Hazırlanan raporda, başka açıdan ise Koç’un ‘’burada yapmayın’’ şeklinde devamında küfür olan söylemi duyması üzerine geriye doğru döndüğü, sonrasında Baki’nin yakasından tutarak ‘’sus, sus dedim mi susacaksın’’ şeklinde konuştuğu, Baki’nin ise bunun üzerine ‘’beni mi buldun başkanım’’ dediği kaydedildi.

Mert Hakan Yandaş’ın ifadesi ortaya çıktı

Fenerbahçe’nin takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş’ın ‘şüpheli’ sıfatıyla Savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı. Yandaş’ın ifadesinde, ‘’Galibiyet sevinci yaşamak ve taraftarlarla fotoğraf çekilmek niyetimize istinaden sahaya çıktığımızda, Galatasaray Spor Kulübü stat müdürü Ali Çelikkıran ve diğer görevliler, fiziksel ve sözlü müdahalelerde bulunarak fotoğraf çekimini engellemeye çalışmıştır’’ dediği öğrenildi.

"Hiçbir suretle fiziki saldırıda bulunma niyetim bulunmamaktadır’’

Herhangi bir suç teşkil edecek eylemde bulunmadığını söyleyen şüpheli Yandaş, ‘’Görüntüler incelendiğinde, arbede yaşanan bölgeye ulaşmamın ardından arkamdan kim olduğunu kargaşa içerisinde tespit edemediğim bir kişi tarafından çekilmem nedeniyle dengemi kaydettim ve yere düştüm. Arbede yaşanan bölgeye gitmemde hiçbir suretle fiziki saldırıda bulunma niyetim bulunmamaktadır ve fiziki hiçbir müdahalem olmamıştır. Hiçbir müsabaka görevlisi raporuna dahi konu edilmeyen saldırı isnadına dayalı olarak hakkımda ceza tayininde bulunulması açıkça hukuka aykırılık barındıracaktır’’ dediği belirtildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan ve stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın darbedildiği olaylara ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ifade vermişti.

İstanbul Adliyesi'ne gelerek Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifadeleri alınan 3 kişi adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Karanlık, Belgü ve Kartal hakkında, yurt dışına çıkış yasağı ve ayda iki kez karakola imza atma şeklinde adli kontrol tedbirine karar verilmişti.