Oleksandr Usyk ile Tyson Fury, Suudi Arabistan'da karşılaşacak

Menajer Frank Warren tarafından yapılan açıklamaya göre, Dünya Boks Birliği (WBA) "Süper", Dünya Boks Organizasyonu (WBO), Uluslararası Boks Federasyonu (IBF), Uluslararası Boks Organizasyonu (IBO) ve "The Ring" dergisi ağır sıklet kemerlerinin sahibi 36 yaşındaki Usyk ile Dünya Boks Konseyi (WBC) kemerini elinde tutan 35 yaşındaki Fury arasında maç yapılması konusunda anlaşma sağlandı.

Taraflar, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da karşılaşacak. Mücadelenin tarihi ise daha sonra açıklanacak. Maçı kazanan taraf, ağır sıklet boks kemerlerinin tamamına sahip olacak.

Fury, çıktığı 34 maçın 33'ünden galip ayrılırken, birinde ise berabere kaldı. Usyk ise rakipleriyle çıktığı 21 maçın tamamını kazandı.

"Çingene Kral" lakaplı Fury, bu müsabakadan önce karma dövüş sanatları (MMA) sporcusu Francis Ngannou ile 28 Ekim'de yine Riyad'da gösteri maçı yapacak.