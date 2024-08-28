Olimpiyat şampiyonu Ahmet Ayık hastaneye kaldırıldı

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde 31 Ağustos'ta düzenlenecek 55. Doğanşar Ahmet Ayık Türkiye Büyükler Karakucak Güreş Şampiyonası’na katılmak üzere ilçeye gelen Ahmet Ayık, ilçedeki evinde rahatsızlanınca yakınları tarafından Doğanşar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Servisi'ne sevk edilen Ayık, burada tedavi altına alındı.

"Genel durumu iyi, beynine pırtı attığı için dün sabah hastanemize geldi"

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Tamer Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genel sağlık durumu iyi olan Ayık'ın tedavisinin devam ettiğini söyledi. Doğan, Ahmet Ayık'ın beynine pıhtı atması sonucu hastaneye geldiğini belirterek, "Ahmet Ayık'ın tedavisi hastanemizde devam ediyor. Genel durumu iyi, beynine pırtı attığı için dün sabah hastanemize geldi. Tedavisine hemen başlandı. Hızlı müdahale edildiği için tedavisi gayet iyi gidiyor. Bugün kendisi ile bir görüşme yaptık. Bir an önce taburcu olup Doğanşar Ahmet Ayık Türkiye Büyükler Karakucak Güreş Şampiyonası'na katılmak istiyor." ifadelerini kullandı.

Ahmet Ayık kimdir?

Olimpiyat, dünya ,Avrupa şampiyonu güreşçi Ahmet Ayık 1938 yılında Sivas’ın Doğanşar ilçesi Eskiköy’de dünyaya geldi. 9 yaşından itibaren karakucak güreşi yapmaya başladı. 1960 yılında milli takıma seçildi.Yaklaşık 10 yıl sıkletinde Türkiye Şampiyonu oldu. 1962 yılında Belgrad’da düzenlenen Adriatik Kupasında aldığı ikincilik ile başlayan başarılı spor kariyerini 1963 yılında Akdeniz Oyunları Şampiyonluğu, 1965 yılında Dünya Şampiyonluğu, 1967 yılında Avrupa Şampiyonluğu ve Dünya Şampiyonluğu, 1968 yılında Olimpiyat Şampiyonluğu, 1970 yılında ise ikinci kez Avrupa Şampiyonluğunu kazanarak sürdürdü.

1970 yılında aktif spor hayatını noktaladıktan sonra iki dönem Güreş Federasyonu Başkanlığı yaptı. 1980 yılında kurulan Türk Güreş Vakfı kurucu üyesi olan Ayık, 1993 yılında Genel Başkanlığa seçildi. 1998 yılında Uluslar arası Güreş Federasyonu Yönetim Kuruluna seçildi. 2010 yılında Moskova’da yapılan Uluslararası Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu seçimlerinde 3. kez üyeliğe seçilen Ahmet Ayık As Başkan olarak göreve devam etmektedir. İş adamı olan Ahmet Ayık evli ve üç çocuk babasıdır.