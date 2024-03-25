  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Osayi Samuel ilk kez konuştu: Takımımı korumak zorundaydım
Takip Et

Osayi Samuel ilk kez konuştu: Takımımı korumak zorundaydım

Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, Trabzonspor ile oynadıkları olaylı maçla ilgili açıklamalar yaptı. 

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Osayi Samuel ilk kez konuştu: Takımımı korumak zorundaydım
Takip Et

Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, Trabzonspor ile oynadıkları olaylı maçla ilgili açıklamalar yaptı. 

Nijerya basınından Score Nigeria'da yer alan habere göre; Samuel yaşananlarla ilgili olarak "Taraftarlar takıma saldırdı, bazılarının üzerinde silah vardı. Takımımı savunmak zorundaydım, nefsi müdafaaydı, olan bu" ifadelerini kullandı.

Sarı lacivertli futbolcu, "Takım arkadaşlarımın vücudunda kesikler ve morluklar vardı. Bazıları gerçekten korkmuştu, bazıları da takımı savunmak için bana katıldı." dedi.

 