Osayi Samuel ilk kez konuştu: Takımımı korumak zorundaydım

Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, Trabzonspor ile oynadıkları olaylı maçla ilgili açıklamalar yaptı.

Nijerya basınından Score Nigeria'da yer alan habere göre; Samuel yaşananlarla ilgili olarak "Taraftarlar takıma saldırdı, bazılarının üzerinde silah vardı. Takımımı savunmak zorundaydım, nefsi müdafaaydı, olan bu" ifadelerini kullandı.

Sarı lacivertli futbolcu, "Takım arkadaşlarımın vücudunda kesikler ve morluklar vardı. Bazıları gerçekten korkmuştu, bazıları da takımı savunmak için bana katıldı." dedi.