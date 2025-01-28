Özel şoför, özel aşçı, business uçak bileti... İşte Talisca'nın sözleşmesindeki detaylar

Fenerbahçe, ara transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak kadrosuna Diego Carlos ve Milan Skriniar gibi önemli oyuncuları katmıştı. Bu transferlerin ardından, Süper Lig’de bir dönem büyük yankı uyandıran Anderson Talisca da Fenerbahçe’ye katıldı.

Fenerbahçe, transfer sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "Anderson Talisca İstanbul’da. Transferi konusunda anlaşmaya vardığımız Brezilyalı futbolcu, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul’a geldi." ifadelerine yer vermişti.

Sözleşme detayları gün yüzüne çıktı

Yaşanan gelişmelerin ardından, Talisca'nın transferiyle ilgili önemli bilgiler de ortaya çıkmaya başladı. Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre, Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın transferi için Al Nassr kulübüne ve oyuncuya önemli miktarlarda ödeme yapacak.

İşte Suudi basınında yer alan sözleşme detayları:

- Al Nassr'ın alacağı bonservis ücreti 15.5 milyon Euro

- 1.5 yıllık sözleşme ve toplam maaş 22.5 milyon Euro

- Özel şöfor, özel aşçı ve iki yardımcı

- 2024 model lüks VİP araç

- Brezilya'ya seyahat etmesi için yılda bir kaç gün olmak üzere business sınıfı uçak bileti

- 400 bin dolar değerinde kira desteği

- Çocuklarının tüm eğitim masrafı