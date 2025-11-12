PFDK duyurdu: Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'nun idari tedbir kararı kaldırıldı

PFDK, bahis oynadıkları gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edilen Beşiktaşlı futbolcular Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal hakkında verilen "idari tedbirin" kaldırıldığını ve yargılamanın tedbirsiz olarak devam edeceğini duyurdu.

TFF'nin sitesinden PFDK Başkanı Av. Başbuğ Pınarbaşı imzasıyla yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen Ersin Destanoğlu vekilinin, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçesi incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile dilekçe ekinde sunulan evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına,

Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen Necip Uysal vekilinin, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçesi incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile dilekçe ekinde sunulan evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verilmiştir."

Ne oldu?

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında bin 24 futbolcuyu tedbirli olarak PFDK'ya sevk etti. Bu oyuncular arasında Beşiktaş'lı futbolcular Ersin Destanoğlu Necip Uysal da yer aldı.

Destanoğlu dün öğlen saatlerinde suç duyurusunda bulunmak üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

"Hiçbir zaman böyle şeylerle işimiz olmadı"

Milli takım arası sebebiyle yurt dışında olduğunu ve dün akşam PFDK’ya sevk edildiğini öğrendikten sonra geri döndüğünü belirten Destanoğlu, "Benim de iletişim, kimlik bilgilerim alınıp bir hesap açılmış. Federasyonumuz da bizimle iletişime geçmeden direkt ismimizi paylaşıp, ismimizi lekeleme çabasına girmiş. Hiçbir zaman böyle şeylerle işimiz olmadı, olmayacak da. Biz Beşiktaşlılık duruşunu altyapıda çok iyi öğrenmiş insanlarız. Böyle komik işlerle ismimizi lekeleyecek duruma düşürmeyiz. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Vicdanım rahat" şeklinde konuştu.

"Daha detaylı bir çalışma yapılsaydı süreç buraya gelmeyecekti"

Siyah-beyazlı futbolcu, adına açılmış hesaptan 1 adet kupon yapıldığını savunarak, "Önümüzde Zorbay Küçük örneği var. Onun da iletişim bilgileri alınıp hesap açılmış. Bizde de aynı şeyler var. Daha detaylı bir çalışma yapıldıktan sonra isim açıklanır ya da açıklanmaz bunun kararı verilebilirdi diye düşünüyorum. İsim karalamak en basiti, kolaya kaçmak. Daha detaylı çalışma yaptıktan sonra böyle bir şey varsa ismini açıklarsınız. Benim belli, 5-6 tane ismini bilmediğim takıma 1 tane kupon oynanmış. Benim bundan sonra diyecek bir şeyim kalmıyor. Daha detaylı bir çalışma yapılsaydı süreç buraya gelmeyecekti. 24 yaşında ben bunları yaşamak zorunda kalmayacaktım" ifadelerini kullandı.

"Üzgün değilim, sinirliyim"

Ersin Destanoğlu, son olarak duygularını da, "Ben üzgün değilim, sinirliyim. Üzülecek hiçbir durumun yok. Ben kendimi biliyorum, vicdanım da çok rahat" sözleriyle aktardı.

"Hayatım boyunca bahsin yanından geçmedim"

Necip Uysal da dün suç duyurusunda bulunmak için İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Kendi kimlik bilgileri ile bahis oynandığını öne süren Uysal, avukatıyla geldiği Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde, suç duyurusunda bulunmak üzere savcılık katına çıktı.

20 yıldır profesyonel futbol oynadığını ve söz konusu iddialara ilişkin üzgün olduğunu dile getiren Uysal, "Hayatımda yaşadığım en zorlu süreç bu, çünkü yapmadığım bir şey. Benim adıma kopyalanmış bir TC var. Bu TC no ile o bahis sitesi üzerinden kupon yapıyorlar. Bunun şikayetlerini verdik, suç duyurusunda bulunduk. Hayatım boyunca bahsin yanından geçmemişim, telefonuma indirmemişim, hiçbir şeyde üyeliğim yoktur. Bunlar bir iki gün sonra netleşecek. Ben daha sonra detaylı konuşacağım" dedi.