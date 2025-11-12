İBB iddianamesi: Ercan Saatçi’nin 38 yıla kadar hapsi istendi

İBB’ye yönelik “yolsuzluk” iddianamesinin detayları çıkmaya devam ediyor.

İddianamede, sanatçı Ercan Saatçi iki farklı suç eyleminden sorumlu tutuldu.

Ercan Saatçi'nin üç suçtan 38 yıla kadar hapsi istendi.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; iddianamede, 106 milyon 359 bin liralık kamu zararı oluşturan organizasyon ve etkinlik ihalelerinde yer alan şirketlerden biri de Ercan Saatçi’ye ait çıktı.

Saatçi’nin, yetkilisi olduğu Saatçi Ajans Eğitim reklam Org.Hiz.A.Ş. üzerinden, hak ediş bedelini şişirmek maksadıyla sahte fatura kestiği ve aldığı, bu şekilde elde edilen haksız gelirin örgüte aktarıldığı ifade edildi.

Ercan Saatçi iddianamede 2 farklı suç eyleminden sorumlu tutuldu. Ercan Saatçi'nin, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık”, "suç örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından 14 yıldan 38 yıla kadar hapsi istendi.

Şirketinden sahte fatura kestiği anlatıldı

İddianamede, Murat Ongun’un yönlendirmesiyle, Emrah Bağdatlı ve Serdal Taşkın'ın planladığı organizasyon ve etkinlik alanındaki alt ihalelerde taşeron olarak iş alan şirketlere şişirilmiş, gerçeğe aykırı fatura kestirilmesi ve bu şekilde elde edilen haksız gelirin örgüte aktarıldığı ifade edildi.

Ercan Saatçi’nin yetkilisi olduğu Saatçi Ajans Eğitim reklam Org.Hiz.A.Ş. üzerinden, hak ediş bedelini şişirmek maksadıyla sahte fatura kestiği ve aldığı anlatıldı.

"Faturalarla alakalı hizmet almadım"

Şüpheli iş insanı Serdar Haydanlı ifadesinde, Saatçi Ajans Eğitim Reklam ve Organizasyon Hizmetleri A.Ş'ye sahte fatura kesen 5 şirket olduğunu anlattı.

Serdal Taşkın’ın zorlamasıyla Ercan Saatçi’nin firmasından 30 Aralık 2019 tarihli 339 bin TL bedelli 2 adet fatura aldığını söyledi.

Haydanlı, bu faturalarla alakalı hiçbir iş ve hizmet almadığını belirterek şunları söyledi:

“Dolayısıyla bahsettiğim bu faturaların hepsi sahte faturalardır ve Serdal Taşkın'ın talimatıyla bu faturalar bana kestirilerek şirketim borçlandırılmıştır. Normalde almış olduğum bahsettiğim faturalara ilişkin bu şirketlere hiçbir iş yaptırmadım.

Daha sonraki süreçte kestiğim faturalara ilişkin Kültür A.Ş. tarafından 2020 senesinin başında bizzat 4.5G şirketime kesilen veya Kültür AŞ'nin uhdesinde bulunan diğer müşterilerden almış olduğum çekleri şahsıma verilerek ödeme yapılmış oldu.

Almış olduğum bu çeklerin vadesi kısa olanlarını Vesa Events ve Saatçi Ajans'a Serdal Taşkın'ın zorlamasıyla cirolayarak teslim ettim. Uzun vadeli çekler ise benim alacaklarıma istinaden bende kaldı. 23 Ocak 2020 tarihli 300 bin TL bedelli çeki cirolayarak Saatçi Ajans'a teslim ettim. Bu çeki hiçbir iş yapmadığı halde Saatçi isimli firmaya teslim ettim” dedi.

"İmamoğlu’nun istedikleri daireleri verilmesi gerektiğini söylemesi üzerine devrettim"

İş insanı Adem Soytekin de ifadesinde, kendisinin yaptığı Bahçeşehir’deki Butik Panorama isimli projesinden bir tane 4+1 bahçe dubleksi daireyi Serdar Taşkın'a, bir tane 2+1 daireyi Ercan Saatçi'ye verdiğini söyledi.

Soytekin, “Ercan Saatçi'ye vermiş olduğum dairenin tapusu hatırladığım kadarıyla kendisi üzerine değildi. Bu devrettiğim dairelere karşılık bu şahıslardan herhangi ödeme almadım. Bu daireleri Mehmet Murat Çalık'ın beni arayarak Serdal Taşkın ve Ercan Saatçi'ye, Ekrem İmamoğlu’nun istedikleri daireleri verilmesi gerektiğini söylemesi üzerine devrettim. Bu dairelerin parası tahminimce 5- 6 ay sonra nakit olarak Zafer Keleş veya Murat Keleş tarafından şirkette Serpil isimli çalışanıma teslim edildi. Bunlara ilişkin hem tapu kayıtlarını hem de şirkete giren para hesaplarını Cumhuriyet Başsavcılığınıza ibraz edeceğim” dedi.