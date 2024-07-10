Real Madrid değişikliğe gitti: Arda Güler de listede

Real Madrid, Arda Güler'in bu sezon 15 numaralı formayı giyeceğini açıklandı.

Kulübün x hesabından yapılan açıklamada, forma numaralarında değişikliğe gidildiği belirtilerek diğer oyuncularla birlikte Arda Güler'in forma numarasına da yer verildi.

Buna göre, şimdiye kadar 12 numaraya sahip olan Camavinga 6 numarayı giyecek. 15 numaralı forma giyen Valverde, yeni sezonda 8 numara giyecek.

Tchouameni'ni de 18 numaradan 14 numaralı formaya geçtiği bildirilirken geçen sezon 24 numara ile oynayan Arda Güler'in 15 numarayı, Vallejo'nun ise 18 numarayı giyeceği belirtildi.

Kylian Mbappé ise 9 numarayı giyecek.