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Real Madrid değişikliğe gitti: Arda Güler de listede

Real Madrid, futbolcuların bu sezon giyeceği formaların numaralarında değişikliğe gidildiğini açıkladı. Arda Güler'in de forma numarası değişti.

Haber Merkezi
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Real Madrid değişikliğe gitti: Arda Güler de listede
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Real Madrid, Arda Güler'in bu sezon 15 numaralı formayı giyeceğini açıklandı.

Kulübün x hesabından yapılan açıklamada, forma numaralarında değişikliğe gidildiği belirtilerek diğer oyuncularla birlikte Arda Güler'in forma numarasına da yer verildi.

Buna göre, şimdiye kadar 12 numaraya sahip olan Camavinga 6 numarayı giyecek. 15 numaralı forma giyen Valverde, yeni sezonda 8 numara giyecek.

Tchouameni'ni de 18 numaradan 14 numaralı formaya geçtiği bildirilirken geçen sezon 24 numara ile oynayan Arda Güler'in 15 numarayı, Vallejo'nun ise 18 numarayı giyeceği belirtildi.

Kylian Mbappé ise 9 numarayı giyecek.

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