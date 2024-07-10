Real Madrid değişikliğe gitti: Arda Güler de listede
Real Madrid, futbolcuların bu sezon giyeceği formaların numaralarında değişikliğe gidildiğini açıkladı. Arda Güler'in de forma numarası değişti.
Real Madrid, Arda Güler'in bu sezon 15 numaralı formayı giyeceğini açıklandı.
Kulübün x hesabından yapılan açıklamada, forma numaralarında değişikliğe gidildiği belirtilerek diğer oyuncularla birlikte Arda Güler'in forma numarasına da yer verildi.
Buna göre, şimdiye kadar 12 numaraya sahip olan Camavinga 6 numarayı giyecek. 15 numaralı forma giyen Valverde, yeni sezonda 8 numara giyecek.
Tchouameni'ni de 18 numaradan 14 numaralı formaya geçtiği bildirilirken geçen sezon 24 numara ile oynayan Arda Güler'in 15 numarayı, Vallejo'nun ise 18 numarayı giyeceği belirtildi.
Kylian Mbappé ise 9 numarayı giyecek.