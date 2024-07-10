Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin şikayeti üzerine ifade verdi
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından hakkında yapılan şikayet gerekçesiyle savcılığa ifade verdi.
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından hakkında yapılan şikayet gerekçesiyle savcılığa ifade verdi.
Fenerbahçe Spor Kulübü, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek’in 6 Kasım 2023 ve 27 Şubat 2024 tarihlerinde yaptığı açıklamalarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
İfade işlemleri yaklaşık 1 saat sürdü
Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Dursun Özbek ifadeye çağırıldı. Özbek, öğleden sonra saat 16.30 sıralarında adliyeye gelerek ifade verdi.
Yaklaşık bir saat süren ifade işlemlerinin ardından Dursun Özbek, açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı.