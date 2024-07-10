Mahfi Eğilmez'den TÜİK'e tavsiye: Fiyatları açıkla kurtul

Duayen iktisatçı Mahfi Eğilmez, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) madde fiyatlarını açıklamamasına ilişkin kuruma tavsiyede bulundu. Eğilmez, "Bu kadar tartışma varsa, fiyatları açıkla kurtul. Biz de diyelim ki, adamların yaptığı doğruymuş" dedi.

İktisatçı Mahfi Eğilmez, ekonomide son gelişmeleri CNBC-e canlı yayınında Son Baskı programında değerlendirdi.

"TÜİK açıklamaları editörlere okutsun"

TÜİK'in madde fiyatlarını açıklamamasına yönelik eleştirilere verdiği yanıtları değerlendiren Eğilmez şunları söyledi:

"TÜİK'in eleştiriye verdiği yanıtlar beni rahatlatan, haklı adamlar diyebileceğim yanıtlar değil. 2022'nin nisan ayına kadar TÜİK bunu açıklıyordu. Ondan sonra durdurdu. Bu kadar tartışma varsa inatlaşmanın anlamı yok, açıkla kurtul. Fiyatlar böyle böyle, açıkla kurtul. Biz de diyelim ki, adamların yaptığı doğruymuş. Bu haliyle bırakınca kuşku oluşuyor. Bugün açıklandı işsizlik verisi. Onda da kuşku doğuyor. TÜİK'e tavsiyem açıklasın. Bir önerim daha var. Matematik hataları var açıklamada, Türkçe hataları var. TÜİK'e tavsiye ediyorum, mutlaka editör elinden geçmesinde büyük yarar var. O da tartışılıyor çünkü."

"Enflasyonun düşmesi için ekonomi soğumalı"

Eğilmez, TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'nın "Şirket karlarına bağlı fahiş fiyat artışı var" açıklamasına ilişkin "Açıklanan enflasyonla gerçek enflasyon arasında ne kadar fark var bilmiyoruz. Eğer yüzde 120 ise adamlar yüzde 120'ye göre zam yapıyorsa çok haksız değiller. Bizimki TÜİK'e göre yapıldığı için yanlış" ifadelerini kullandı.

İşsizlik oranı mayısta yüzde 8,4'e geriledi. Eğilmez, işsizlik rakamlarına ilişkin şunları kaydetti: "Soğumaya giden ekonomide işsizliğin artması, büyümenin düşmesi lazım. Sanayi üretiminde de bir çöküş yok. Soğumanın olmaması enflasyonun da baz etkisi dışında çok da düşmeyeceğini gösteriyor. Enflasyonun düşüyor olması için ekonominin soğuması lazım."

"Asgari ücreti artırmamak doğru değil"

Asgari ücrete yönelik zam taleplerini yorumlayan Eğilmez, "Enflasyonu önlemek için asgari ücreti artırmamak doğru bir seçim değil. Asgari ücret açlık sınırının altında. Asgari ücret artmasın demek doğru değil. Başka bir yerlerden alıp buraya vereceğiz o zaman. Kamuda israf olduğu gibi devam ediyor. Servet beyanını koymamız lazım. Gelirini kaçıran insanları vergilendirmemiz lazım" dedi.