Rekortmen jokey New York'a yerleşiyor

2006 yılında apranti olarak başladığı kariyerinde, zirveye yerleştiği 2019 yılından bu yana hiçbir rakibine göz açtırmayan Gökhan Kocakaya, kariyerine Amerika'da devam etme kararı aldı.

Dün İstanbul'da son kez at binen Karacakaya, kariyerinde katıldığı 16 bin 204 yarışın 2 bin 908'ini kazanma başarısını gösterdi. 2 bin 512 yarışta da ikincilik elde etti. 2009 yılında Türk atçılığının en prestijli mücadelesi olan Gazi Koşusu'nu "Miramis" isimli safkanla kazanan Kocakaya, birbirinden önemli birçok koşudan zaferle ayrılmasını bildi.

Tecrübeli jokey için Veliefendi Hipodromu'ndaki yarış programının ardından veda töreni düzenlendi.

Organizasyona TJK Yönetim Kurulu, TJK asli üyeleri, meslektaşları ve sevenleri katıldı. Veda organizasyonunda Gökhan Kocakaya'ya TJK Yönetim Kurulu üyelerinden Selman Taşbek plaket, Gülnur Gülerce ise çiçek takdim etti.

Gökhan Kocakaya, 2009 yılında "Miramis" isimli safkanla Gazi Koşusu'nu kazandı.