Ricardo Quaresma'nın yeni takımı belli oldu mu?

Portekiz futbolunun yetiştidiği önemli yeteneklerden biri olan Ricardo Quaresma, sosyal medya paylaşımıyla heyecan yarattı. Türkiye'de Beşiktaş ve Kasımpaşa formalarını giyen ve özellikle Beşiktaş taraftarının gönlünde taht kuran Ricardo Quaresma, Türkiye'den ayrılmasının ardından son 2 sezonda Portekiz ekiplerinden Vitoria Guimaraes formasını giymişti. Bir sezonluk Guimaraes macerasının ardından bu sezon başında herhangi bir takımla anlaşamayan Portekizli yıldız şu anda boşta bulunuyor ancak yakın zamanda Ricardo Quaresma'nın yeni takımının belli olması bekleniyor.

Ricardo Quaresma, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Yeni bir imza..." ifadelerini kullanırken, paylaşımında Türk bayrağı kullanması dikkatlerden kaçmadı. Bu paylaşım sonrasında Ricardo Quaresma'nın yeni takımının Türkiye'den bir takım olacağı konuşulmaya başlansa da, hangi takımın Quaresma'yı renklerine bağladığı henüz belli değil.

Ricardo Quaresma'nın kariyeri

26 Eylül 1983'te Portekiz'in başkenti Lizbon'da doğan Ricardo Quaresma, Luis Figo, Cristiano Ronaldo gibi sayısız yıldızı futbol dünyasına kazandıran Sporting CP'de futbola başladı. Burada yetenekleri ile dikkat çeken Ricardo Quaresma 2003 yazında İspanyol devi Barcelona'ya transfer oldu. O dönem yeni bir yapılanmaya giden takımda önemli rol üstlenmesi beklenen Ricardo Quaresma, Barça'da istenilen futbolu bir türlü ortaya koyamayınca yeniden ülkeesine döndü ancak bu kez adresi Sporting CP değil, ezeli rakiplerinden Porto oldu.

2004-2008 yılları arasında Porto forması ile fırtına gibi esen Quaresma, bu performansı ile İtalya'nın Inter takımının gözüne girerken, Milano ekibinde de işler istediği gibi gitmedi. Çoğunlukla yedek kulübesinde oturan Ricardo Quaresma, kısa bir dönem Chelsea'ye kiralandı ancak Premier Lig'de sadece 4 maçta çıktı.

Ne Inter ne de Chelsea'de beklentileri veremeyen Ricardo Quaresma için Beşiktaş iddiaları ortaya çıkarken, bu transfer 2010 yılında gerçek oldu. Simao, Guti gibi yıldızlarla birlikte Beşiktaş'ın yolunu tutan Ricardo Quaresma, 2 sezon giydiği siyah-beyazlı formayla taraftarın gönlüne taht kurarken, FEDA dönemine giden Beşiktaş'ta kendisine yer bulamadı ve bu kez Avrupa futbolunun uzağına Al-Ahli'ye transfer oldu.

Al-Ahli'de geçen kısa dönemin ardından yeniden Portekiz'e ve Porto'ya dönem Ricardo Quaresma, burada bir kez daha kendini kanıtlarken, adı FEDA dönemi sona eren Beşiktaş ile tekrar anılmaya başladı.

Ricardo Quaresma'nın da istekli olması ile Portekizli yıldız bir kez daha Kara Kartalların yolunu tuttu ve yine oldukça başarılı bir performans sergiledi. Bu kez 3,5 yıl kaldığı Beşiktaş'ta iyi istatistiklerini devam ettiren Ricardo Quaresma, son sezonunda ise ilerleyen yaşı sebebiyle oyuna sonradan dahil olan bir futbolcuya dönüştü.

Daha fazla sahada kalmak isteyen Ricardo Quaresma, bu kez Türkiye'den Kasımpaşa'ya imza attı ve burada 1 sezon geçirdi ve ardından yeniden ülkesine döndü.

Bu kez Portekiz'e Vitoria Guimaraes formasıyla dönen Ricardo Quaresma bu kulüpte 2 sezon geçirdikten sonra bu sezon başında takımdan ayrıldı ve bir kulüple anlaşamayarak boşta kaldı.

Portekiz Milli Takımı'nın da önemli bir parçası olan Ricardo Quaresma, milli forma altında 80 maça çıkarken, 10 gol atma başarısı gösterdi.

Beşiktaş istatistikleri

Ricardo Quaresma, Beşiktaş formasını 227 kez terletti ve toplam 16943 dakika süre aldı. 39 yaşındaki tecrübeli yıldız, 38 gol ve 78 asistle skora etki etmişti. Portekizli, siyah-beyazlılarla 2 lig 2 de Türkiye Kupası sevinci yaşamıştı.