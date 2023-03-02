Ronaldinho'nun oğlu Barcelona'ya imza attı

Barcelona Kulübü, 2003-2008 yıllarında kadrosunda yer alan "Ronaldinho" lakaplı Brezilyalı eski futbolcu Ronaldo de Assis Moreira'nın 17 yaşındaki oğlu Joao Mendes de Assis Moreira'yı genç takımına transfer etti.

Barcelona resmi sosyal medyasından yaptığı paylaşımda, Joao Mendes'in, Barcelona yönetim kurulu üyesi Joao Soler ve genç takım spor direktörü Jose Ramon Alexanko ile birlikte çekilmiş fotoğrafı yayımlayarak, 17 yaşındaki forvet oyuncusunun genç takımla sözleşme imzaladığını duyurdu.

Brezilya'nın Cruzeiro takımından gelen Joao Mendes'in birkaç haftadır Barcelona genç takımıyla antrenmanlara çıktığını yazan İspanyol basını da Barcelona Kulüp Başkanı Joan Laporta'nın daha önceden Mendes hakkında "Futbolcu olarak iyi bir köke sahip. Gelişimine göre değerlendireceğiz." dediğini belirtti.

Joao Mendes için yapılan yorumlarda, "Normalde sağ ayağını kullansa da solu da iyi. Babasının kariyerinin başlangıcında çok önemli bir yeri olan kulüpte kendini geliştirmek istiyor." denildi.

Ronaldinho, 5 sezon formasını giydiği Barcelona ile 2 lig şampiyonluğu, 2 İspanya Süper Kupası ve 1 Şampiyonlar Ligi kupası kazanmıştı.