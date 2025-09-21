  1. Ekonomim
  3. Seçim günü ilginç olay: Ali Koç'un listesindeki isim pusulada yer almadı
Fenerbahçe'nin seçimli olağanüstü genel kurulunda, Ali Koç'un yönetim listesinde yer alan Özgür Peker'in adı pusulada yer almadı.

Fenerbahçe, başkanını seçmek için sandık başında. Binlerce üye saat 10.00'da başlayan oy kullanma işlemi için sabahın erken saatlerinde stat çevresindeki yerini alırken, seçimlerden yaşanan ilginç bir olay güne damga vurdu.

Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde yer alan Özgür Peker'in isminin pusulada yer almadığı ortaya çıktı. Peker'in adı listede olmasına rağmen, hazırlanan resmi oy pusulalarında yazılmadığı fark edildi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, bu durumda Özgür Peker'in oy kullanamadığı ve üyeliğinin divan kurulu tarafından kabul edilmediği öne sürüldü.

Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde şu isimler bulunuyor:

Acar Sertaç Komsuoğlu, Agah Ruşen Çetin, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık Eren, Ali Dişli, Eyal Tarablus, Hüseyin Bozkurt Korkut, Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Şanser Özyıldırım, Muzaffer Kerem Ersoy, Rifat Perahya ve Selma Altay Rodopman.

