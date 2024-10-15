Seçim öncesi tekvando ve boks federasyonlarına kayyum atandı

Seçim süreçleri devam ederken, tekvando ve boks federasyonlarına kayyum atandı. Türkiye Güreş Federasyonu'na da kayyum atanacağına dair bilgiler gündemde. Dünya ve Avrupa Tekvando Federasyonları Yönetim Kurulu Başkanı Metin Şahin, kayyum kararı sonrasında seçimlerde aday olamayacağı beklenirken bir açıklama yaptı.

Metin Şahin şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Taekwondo Ailesi, Bilindiği üzere 20 Ekim 2024 tarihinde Türkiye Taekwondo Federasyonu’nun Genel kurulu yapılacaktır. Federasyon Başkan adaylığı için tarafımızca toplanan 130 adet destek imzasını Değerlendirme Komisyonuna sunduk. Değerlendirme Komisyonunca imzalarımızın büyük çoğunluğu değişik sebeplerle kabul edilmemiştir. Biz bu durumu Yönetmelik ve Ana statüye uygun olmadığı gerekçesiyle itiraz ederek Tahkim Kuruluna götüreceğiz. Bu konuda hukuki haklarımızı kullanacağız. Tahkim Kurulu konu ile ilgili toplanıp kararını verecektir. Tahkim Kurulunun en doğru ve en adil kararı vereceğine inancımız tamdır. Bu nedenle; İnanıyoruz ki Genel Kurula katılarak sizlerin iradesini yansıtacağız ve yine sizlerin iradesi ve desteğiyle Genel Kurulda seçimi kazanacağız. Bütün kardeşlerimizle gece gündüz demeden sonuca ulaşmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Taekwondo Ailemize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Eyüp Gözgeç seçimlerde aday olmayacak

Türkiye Boks Federasyonu'nda da mevcut başkan Eyüp Gözgeç’in bir çok usulsüzlüğe karıştığı ve görevi kötüye kullandığı iddiasıyla kayyum atandı. Boxing Medya’da yer alan bilgiye göre, Eyüp Gözgeç’in yerine Genel Müdür Yardımcısı Fatih Uysal atandı. Eyüp Gözgeç'te seçimlerde aday olamayacak.

Türk sporunun madalya avcısı güreş branşında da tekvando ve boksta yaşananlara benzer bir süreç yaşanıyor. Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu’nun tekrar aday olmaması için girişimlerin başlatıldığı ve federasyona kayyum atanacağına dair bilgiler gündemde.