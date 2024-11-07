Sergen Yalçın: Amedspor'dan teklif aldım

Teknik direktör Sergen Yalçın, sezon başından bu yana 8 farklı teklif aldığını bu takımlar arasında Amedspor’un da olduğunu duyurdu.

Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran teknik direktör Sergen Yalçın, Kafa Sports’a verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

"Amedspor'dan teklif aldım"

"Çok ciddi teknik direktörlük teklifleri de alıyorum. Amedspor'dan teklif geldi. Oradan da aradılar. Şu ana kadar 11 hafta oldu sezon başlayalı ve 8 tane teklif aldım. 3 tanesi yurt dışından, 5 tanesi Türkiye'den."

Bu sezon çok çalışmayı düşünmüyorum. Biraz daha dinlenmeye kendimi verdim. Heyecanlanmak lazım çalışmak için. Heyecanla gitmek lazım. Bir hedef olması lazım çalıştığım yerlerde. Artık öyle düşünüyorum. Onun için çok hedefi olmayan yerlerde çalışmayı düşünmüyorum.

"Tabi herkesin bir hedefi var o da ayrı bir konu ama daha çok kupalar kazanmaya yönelik bir hedef olursa benim için daha iyi olur. O zaman kendimi daha işe verebilirim diye düşünüyorum."