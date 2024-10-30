  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Sezgin Gülnar tahliye oldu! Beşiktaş'tan açıklama geldi
Takip Et

Sezgin Gülnar tahliye oldu! Beşiktaş'tan açıklama geldi

A Spor muhabiri Emre Kaplan'a saldıran Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın şoförü Sezgin Gülnar tahliye edildi. Beşiktaş Kulübü, yaptığı açıklamada "Adalet yerini buldu, şimdi eskisinden daha da fazla KENETLENME ZAMANI!" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sezgin Gülnar tahliye oldu! Beşiktaş'tan açıklama geldi
Takip Et

Pazartesi günü oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ardından Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın şöförü Sezgin Gülnar, A Spor muhabiri Emre Kaplan'a yumruk atarak saldırmıştı. Gülnar olayın ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Beşiktaş: Adalet yerini buldu

Beşiktaş Kulübü, Gülnar'ın tahliye edildiğini duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Adalet yerini buldu, Sezgin Gülnar tahliye oldu! Şimdi eskisinden daha da fazla KENETLENME ZAMANI! Safları sıklaştırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş'tan Emre Kaplan ve Sezgin Gülnar açıklamasıBeşiktaş'tan Emre Kaplan ve Sezgin Gülnar açıklamasıSpor

 

Beşiktaş'tan gözaltına alınan Sezgin Gülnar'a destek: İlk defa böyle bir kararla karşı karşıyayızBeşiktaş'tan gözaltına alınan Sezgin Gülnar'a destek: İlk defa böyle bir kararla karşı karşıyayızSpor

 

Spor
Volkan Demirel Süper Lig'e geri döndü: Bodrum FK ile anlaşma sağlandı
Volkan Demirel Süper Lig'e geri döndü: Bodrum FK ile anlaşma sağlandı
Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
Ersun Yanal istifa etti! Yanal'ın basın açıklaması yapması bekleniyor
Ersun Yanal istifa etti! Yanal'ın basın açıklaması yapması bekleniyor
Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Adana Demirspor ve Gaziantep FK Başkanı yasa dışı bahis reklamından PFDK'ye sevk edildi
Adana Demirspor ve Gaziantep FK Başkanı yasa dışı bahis reklamından PFDK'ye sevk edildi
Beşiktaş marka değeri ve sürdürülebilirlik
Beşiktaş marka değeri ve sürdürülebilirlik