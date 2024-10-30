Sezgin Gülnar tahliye oldu! Beşiktaş'tan açıklama geldi
A Spor muhabiri Emre Kaplan'a saldıran Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın şoförü Sezgin Gülnar tahliye edildi. Beşiktaş Kulübü, yaptığı açıklamada "Adalet yerini buldu, şimdi eskisinden daha da fazla KENETLENME ZAMANI!" ifadelerini kullandı.
Pazartesi günü oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ardından Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın şöförü Sezgin Gülnar, A Spor muhabiri Emre Kaplan'a yumruk atarak saldırmıştı. Gülnar olayın ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Beşiktaş: Adalet yerini buldu
Beşiktaş Kulübü, Gülnar'ın tahliye edildiğini duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Adalet yerini buldu, Sezgin Gülnar tahliye oldu! Şimdi eskisinden daha da fazla KENETLENME ZAMANI! Safları sıklaştırıyoruz" ifadelerine yer verildi.