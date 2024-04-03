Son dakika... Fenerbahçe'den, TFF'ye 'Süper Kupa' şartı

Sarı-Lacivertli yönetimin, Süper Kupa maçına yabancı hakem atanmazsa maça çıkmayacağını TFF'ye resmen ilettiği belirtildi. Fenerbahçe isteklerinin kabul edilmemesi halinde sahaya U-19 takımıyla çıkacağını bildirdi.

Bilindiği üzere TFF, Fenerbahçe - Galatasaray Süper Kupa karşılaşmasının 7 Nisan 2024 Pazar günü, saat 21.30'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacağını açıklamıştı.

TFF açıklama yapmıştı

TFF'den yapılan açıklamada, "2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, daha önce 21 Şubat 2024 tarihinde duyurulduğu gibi, 7 Nisan 2024 Pazar günü, saat 21.30'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır" ifadelerine yer verilmişti.

Ali Koç: "Süper Kupa bileti rezerve etmeyin"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda Süper Kupa ile ilgili yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullanmıştı:

Maçlara U-19 ile çıkmanın da bir esprisi yok lige devam edeceksek. Edin Dzeko’ya, Tadic’e, Mert Hakan’a buradan sesleniyorum; sizin istediğinizi genel kurul da istiyor, çıkın ne yapacaksanız yapın o şampiyonluğu bize getirin. Taraftarımıza çağrıda bulundum; seyahat planı yapmayın dedim. 2 Nisan akşamındayız, lütfen Şanlıurfa’ya seyahat planı yapmayın, Süper Kupa bileti rezerve etmeyin. İki opsiyonumuz var, hiç çıkmamak, ikinci opsiyonumuz U-19 takımı ile çıkmak.

Büyüklerimizden aldığımız görüş, radikal bir karar olacaksa Süper Kupa ile başlanmalı dendi, ben buna katılıyorum. Sen bize diyeceksin ki, ülke puanı helal olsun yeni bir tarih belirleyeceğiz, ondan sonra rakibimiz kabul etmedi diyeceksiniz diyeceksin. Avrupa’da oynayan takımlar takvimi değiştirecek ama bizim federasyonumuz Süper Kupa tarihini değiştirmeyerek hem şampiyonluk hem de Avrupa yoluna taş koyacak. Dolayısıyla bu maça çıkmayalım diyen o kadar çok insan var ki."