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Sosyal medya onu konuşuyor: Yusuf Dikeç atış tekniğini anlattı

Olimpiyat oyunlarında 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, atış sırasındaki dikkat çeken duruşuyla ilgili açıklama yaptı. Ekipmansız atmanın kendi isteği olduğunu belirten Dikeç, atış sırasında elinin cebinde olmasının kendisini daha rahat hissettirdiğini söyledi.

Haber Merkezi
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Sosyal medya onu konuşuyor: Yusuf Dikeç atış tekniğini anlattı
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye’ye gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, atış tarzıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sosyal medyada hakkında çok sayıda paylaşım yapılan Dikeç, Radyo Gol’e konuştu. Ekipman kullanmamasının kendi tercihi olduğunu açıklayan Dikeç, “Dünya beni konuşmuyor, Dünya Türkiye’yi konuşuyor. Biz sadece bir simgeyiz. Ekipmanla ilgili bakanlıktan veya federasyonumuzdan herhangi bir olumsuzluk yok bu benim kendi tercihim" ifadelerini kullandı.

"Atışları çift gözle yapıyorum"

Atışları çift gözle yapmayı tercih ettiğini belirten Dikeç, "Tüm dünya atışlarını tek gözle yaparken ben çift gözle yapıyorum. Bunu çok araştırdım ve daha sağlıklı atılabildiğini gördüm" dedi.

"Elim cebimde atış yaparken daha rahat hissediyorum"

Dikeç, atış yaparken elinin cebinde olması hakkında ise "Elim cebimde atmamın artistlikle bir alakası yok. Daha çok motive olup, atış yaparken daha rahat hissediyorum" diye konuştu.

Kariyerinin ilk Olimpiyat madalyasını kazanan Yusuf Dikeç dünya sıralamasında da sekizinci sırada yer alıyor.

Dünya 2024 Paris Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç'i konuşuyor:Yusuf Dikeç kimdir?Dünya 2024 Paris Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç'i konuşuyor:Yusuf Dikeç kimdir?Spor

 

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