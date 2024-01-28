Süper Lig 22. hafta maç sonuçları ne oldu? 23. hafta Süper Lig maçları
Süper Lig 22. hafta maçları 25 Ocak Perşembe günü son buldu. Süper Lig 23. hafta maçları 27 Ocak cumartesi başladı. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Süper Lig 23. hafta maç takvimi nedir? Süper Lig 22. Hafta maçları nasıl sonuçlandı? İşte detaylar…
22. hafta maç sonuçları
23 Ocak Salı
- Hatayspor 1-1 Alanyaspor
-Siltaş Yapı Pendikspor 3-2 Kasımpaşa
-Beşiktaş 0-0 Adana Demirspor
24 Ocak Çarşamba
- Ankaragücü 2-0 Karagümrük
-Gaziantep FK 1-1 Konyaspor
-Antalyaspor 2-1 Sivasspor
- Başakşehir 0-1 Fenerbahçe
25 Ocak Perşembe
-17.00 Samsunspor 2-0 Kayserispor
-20.00 Rizespor 1-0 Trabzonspor
-20.00 Galatasaray 3-1 İstanbulspor
23. hafta maçları
27 Ocak Cumartesi
-16.00 Alanyaspor 1-1 Pendikspor
-19.00 Adana Demirspor 0-1 Hatayspor
28 Ocak Pazar
-13.00 Konyaspor 2-3 Başakşehir
-16.00 Fatih Karagümrük – Rizespor
-16.00 Sivasspor – Beşiktaş
-19.00 Fenerbahçe - Ankaragücü
29 Ocak Pazartesi
-17.00 İstanbulspor - Samsunspor
-17.00 Kayserispor - Antalyaspor
-20.00 Trabzonspor – Kasımpaşa
-20.00 Galatasaray - Gaziantep FK