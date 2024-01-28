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Süper Lig 22. hafta maç sonuçları ne oldu? 23. hafta Süper Lig maçları

Süper Lig 22. hafta maçları 25 Ocak Perşembe günü son buldu. Süper Lig 23. hafta maçları 27 Ocak cumartesi başladı. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Süper Lig 23. hafta maç takvimi nedir? Süper Lig 22. Hafta maçları nasıl sonuçlandı? İşte detaylar…

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Süper Lig 22. hafta maç sonuçları ne oldu? 23. hafta Süper Lig maçları
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22. hafta maç sonuçları  
23 Ocak Salı

- Hatayspor 1-1 Alanyaspor

-Siltaş Yapı Pendikspor 3-2 Kasımpaşa

-Beşiktaş 0-0 Adana Demirspor

24 Ocak Çarşamba

- Ankaragücü 2-0 Karagümrük

-Gaziantep FK 1-1 Konyaspor

-Antalyaspor 2-1 Sivasspor

- Başakşehir 0-1 Fenerbahçe

25 Ocak Perşembe

-17.00 Samsunspor 2-0 Kayserispor

-20.00 Rizespor 1-0 Trabzonspor

-20.00 Galatasaray 3-1 İstanbulspor

 23. hafta maçları 

 27 Ocak Cumartesi

-16.00 Alanyaspor 1-1 Pendikspor                                                                           

-19.00 Adana Demirspor 0-1 Hatayspor

 28 Ocak Pazar

-13.00 Konyaspor 2-3 Başakşehir                                                                           

-16.00 Fatih Karagümrük – Rizespor                                                                    

-16.00 Sivasspor – Beşiktaş                                                                                   

-19.00 Fenerbahçe - Ankaragücü

29 Ocak Pazartesi

-17.00 İstanbulspor - Samsunspor                                                                         

-17.00 Kayserispor - Antalyaspor                                                                           

-20.00 Trabzonspor – Kasımpaşa                                                                         

-20.00 Galatasaray - Gaziantep FK

 

 

 