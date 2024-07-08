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Süper Lig fikstürü çekim tarihi belli oldu

Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonu fikstür çekiminin 11 Temmuz Perşembe günü çekileceği açıklandı.

İHA
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Süper Lig fikstürü çekim tarihi belli oldu
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Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonu fikstür çekimi 11 Temmuz 2024 Perşembe günü Riva’da gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu’dan yapılan açıklamada fikstür çekiminin, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda saat 14.00’te başlayacağı, Süper Lig kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla yapılacağı aktarıldı.

Süper Lig’de yeni sezon 9-10-11-12 Ağustos’ta oynanacak maçlarla başlayacak.

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