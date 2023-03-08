Süper Lig'de 2 kulüp, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş ve Yukatel Kayserispor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, iki kulüp de saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat gerekçeleriyle disipline gönderildi.

Ayrıca, Corendon Alanyasporlu Leroy Fer'in ise Medipol Başakşehir maçındaki kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği aktarıldı.