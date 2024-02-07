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Süper Lig'de 26. hafta maçları ne zaman başlıyor? Süper Lig 26. hafta maç programı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'de 26. hafta maçlarının tarihi ve saati belli oldu. Futbolseverler Süper Lig'de maçların güncel maç tarihlerine odaklandı. Peki, Süper Lig'de 26. hafta maçları ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

Haber Merkezi
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Süper Lig'de 26. hafta maçları ne zaman başlıyor? Süper Lig 26. hafta maç programı
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16 Şubat cuma

20.00 Kasımpaşa - Karagümrük

17 Şubat cumartesi

13.30 Antalyaspor - İstanbulspor

16.00 Hatayspor - Sivasspor

19.00 Rizespor-Fenerbahçe

18 Şubat pazar

13.30 Alanyaspor - Adana Demirspor

16.00 Gaziantep FK - Samsunspor

16.00 Pendikspor - Trabzonspor

19.00 Ankaragücü - Galatasaray

19 Şubat pazartesi

20.00 Başakşehir - Kayserispor

20.00 Beşiktaş - Konyaspor