Süper Lig'de 26. hafta maçları ne zaman başlıyor? Süper Lig 26. hafta maç programı
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'de 26. hafta maçlarının tarihi ve saati belli oldu. Futbolseverler Süper Lig'de maçların güncel maç tarihlerine odaklandı. Peki, Süper Lig'de 26. hafta maçları ne zaman başlıyor? İşte detaylar...
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16 Şubat cuma
20.00 Kasımpaşa - Karagümrük
17 Şubat cumartesi
13.30 Antalyaspor - İstanbulspor
16.00 Hatayspor - Sivasspor
19.00 Rizespor-Fenerbahçe
18 Şubat pazar
13.30 Alanyaspor - Adana Demirspor
16.00 Gaziantep FK - Samsunspor
16.00 Pendikspor - Trabzonspor
19.00 Ankaragücü - Galatasaray
19 Şubat pazartesi
20.00 Başakşehir - Kayserispor
20.00 Beşiktaş - Konyaspor