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Süper Lig'de 30. hafta maç sonuçları belli oldu! 30. hafta sonrası puan durumu

Futbolseverler Süper Lig 30. hafta maç sonuçlarının nasıl olduğunu ve puan durumunu merak ediyorlar. Peki, Süper Lig'de 30. hafta maç sonuçları nasıl? İşte 30. hafta maç sonuçları ve puan durumu…

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Süper Lig'de 30. hafta maç sonuçları belli oldu! 30. hafta sonrası puan durumu
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Süper Lig 30. hafta maç sonuçları

 15 Mart cuma

20.30 Pendikspor 1-0 İstanbulspor
20.30 Karagümrük 1-1 Konyaspor

16 Mart cumartesi

13.30 Alanyaspor 1-0 Kayserispor
16.00 Ankaragücü 2-1 Başakşehir
20.30 Adana Demirspor 4-1 Sivasspor
20.30 Beşiktaş 1-2 Antalyaspor

17 Mart pazar

13.30 Rizespor 3-1 Gaziantep FK
16.00 Hatayspor 3-0 Samsunspor
16.00 Kasımpaşa 3-4 Galatasaray
20.30 Trabzonspor 2-3 Fenerbahçe

30. hafta sonrası puan durumu