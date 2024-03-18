Süper Lig'de 30. hafta maç sonuçları belli oldu! 30. hafta sonrası puan durumu
Futbolseverler Süper Lig 30. hafta maç sonuçlarının nasıl olduğunu ve puan durumunu merak ediyorlar. Peki, Süper Lig'de 30. hafta maç sonuçları nasıl? İşte 30. hafta maç sonuçları ve puan durumu…
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Süper Lig 30. hafta maç sonuçları
15 Mart cuma
20.30 Pendikspor 1-0 İstanbulspor
20.30 Karagümrük 1-1 Konyaspor
16 Mart cumartesi
13.30 Alanyaspor 1-0 Kayserispor
16.00 Ankaragücü 2-1 Başakşehir
20.30 Adana Demirspor 4-1 Sivasspor
20.30 Beşiktaş 1-2 Antalyaspor
17 Mart pazar
13.30 Rizespor 3-1 Gaziantep FK
16.00 Hatayspor 3-0 Samsunspor
16.00 Kasımpaşa 3-4 Galatasaray
20.30 Trabzonspor 2-3 Fenerbahçe
30. hafta sonrası puan durumu