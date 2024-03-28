Süper Lig'de 31. hafta hangi maçlar var? Süper Lig'de 30. hafta maç sonuçları
Futbolseverler Süper Lig 31. hafta maçlarının ne zaman başlayacağını, hangi takımların birbiri ile oynayacağını merak ediyor. 31. haftanın maçları belli oldu. Peki, 31. hafta hangi maçlar var? Süper Lig'de 30. hafta maç sonuçları nasıl? İşte 30. hafta maç sonuçları ve Süper Lig 31. hafta maçları…
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Süper Lig 30. hafta maç sonuçları
- Pendikspor - İstanbulspor: 1-0
- Karagümrük - Konyaspor: 1-1
- Alanyaspor - Kayserispor: 1-0
- Ankaragücü - Başakşehir: 2-1
- Beşiktaş - Antalyaspor: 1-2
- Adana Demirspor - Sivasspor: 4-1
- Rizespor - Gaziantep FK: 3-1
- Kasımpaşa - Galatasaray: 3-4
- Hatayspor - Samsunspor: 3-0
- Trabzonspor - Fenerbahçe: 2-3
Süper Lig 31. hafta maçları
2 Nisan salı
- 17.00 İstanbulspor - Rizespor
- 20.30 Antalyaspor - Ankaragücü
- 20.30 Gaziantep - Alanyaspor
- 20.30 Galatasaray - Hatayspor
3 Nisan çarşamba
- 17.00 Sivasspor - Karagümrük
- 20.30 Kayserispor - Kasımpaşa
- 20.30 Konyaspor - Trabzonspor
- 20.30 Fenerbahçe - Adana Demirspor
4 Nisan perşembe
- 20.30 Samsunspor - Pendikspor
- 20.30 Başakşehir-Beşiktaş