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Süper Lig'de 33. hafta programı açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 33. haftanın programı belli oldu.

Haber Merkezi
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Süper Lig'de 33. hafta programı açıklandı
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre program şöyle:

19 Nisan Cuma

20.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Beşiktaş Park)

20 Nisan Cumartesi

13.30 İstanbulspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Tümosan Konyaspor-Corendon Alanyaspor (Medaş Konya Büyükşehir)

19.00 Yılport Samsunspor-Yukatel Adana Demirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Mondihome Kayserispor-Trabzonspor (RHG Enertürk Enerji)

21 Nisan Pazar

13.30 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Bitexen Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Corendon Airlines Park)

19.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Kalyon)

19.00 Galatasaray-Siltaş Yapı Pendikspor (Rams Park)

22 Nisan Pazartesi

20.00 EMS Yapı Sivasspor-Fenerbahçe (BG Grup 4 Eylül)