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Süper Lig'de bu hafta (27. hafta) hangi maçlar var? Süper Lig'de 26. hafta maç sonuçları

Futbolseverler Süper Lig 27. hafta maçlarının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Bu haftanın maçları belli oldu. Peki, bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig'de 26. hafta maç sonuçları nasıl? İşte 26. hafta maç sonuçları ve Süper Lig  27. hafta maçları…

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Süper Lig'de bu hafta (27. hafta) hangi maçlar var? Süper Lig'de 26. hafta maç sonuçları
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Süper Lig'de 26. hafta maç sonuçları

 16 Şubat cuma

20.00 Kasımpaşa 1-1  Fatih Karagümrük

17 Şubat cumartesi

13.30 Antalyaspor 2-2 İstanbulspor
16.00 Hatayspor 1-1 Sivasspor
19.00 Rizespor 1-3 Fenerbahçe

18 Şubat pazar

13.30 Alanyaspor 3-3 Adana Demirspor
16.00 Gaziantep FK 1-1  Samsunspor
16.00 Pendikspor 0-2 Trabzonspor
19.00 Ankaragücü 0-3 Galatasaray

19 Şubat pazartesi

20.00 Başakşehir - Kayserispor
20.00 Beşiktaş – Konyaspor

Süper Lig 27. hafta maçları

23 Şubat cuma

20.00 Samsunspor - Rizespor 

24 Şubat cumartesi

13.30 Kayserispor - Ankaragücü 
16.00 Gaziantep FK - Başakşehir
19.00 Konyaspor - Atakaş Hatayspor 
9.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa 

25 Şubat pazar

13.30 Sivasspor -  Pendikspor 
16.00 Karagümrük - Alanyaspor 
16.00 Trabzonspor - Adana Demirspor
19.00 İstanbulspor - Beşiktaş 

26 Şubat pazartesi

20.00 Galatasaray - Antalyaspor 