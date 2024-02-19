Süper Lig'de bu hafta (27. hafta) hangi maçlar var? Süper Lig'de 26. hafta maç sonuçları
Futbolseverler Süper Lig 27. hafta maçlarının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Bu haftanın maçları belli oldu. Peki, bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig'de 26. hafta maç sonuçları nasıl? İşte 26. hafta maç sonuçları ve Süper Lig 27. hafta maçları…
Süper Lig'de 26. hafta maç sonuçları
16 Şubat cuma
20.00 Kasımpaşa 1-1 Fatih Karagümrük
17 Şubat cumartesi
13.30 Antalyaspor 2-2 İstanbulspor
16.00 Hatayspor 1-1 Sivasspor
19.00 Rizespor 1-3 Fenerbahçe
18 Şubat pazar
13.30 Alanyaspor 3-3 Adana Demirspor
16.00 Gaziantep FK 1-1 Samsunspor
16.00 Pendikspor 0-2 Trabzonspor
19.00 Ankaragücü 0-3 Galatasaray
19 Şubat pazartesi
20.00 Başakşehir - Kayserispor
20.00 Beşiktaş – Konyaspor
Süper Lig 27. hafta maçları
23 Şubat cuma
20.00 Samsunspor - Rizespor
24 Şubat cumartesi
13.30 Kayserispor - Ankaragücü
16.00 Gaziantep FK - Başakşehir
19.00 Konyaspor - Atakaş Hatayspor
9.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa
25 Şubat pazar
13.30 Sivasspor - Pendikspor
16.00 Karagümrük - Alanyaspor
16.00 Trabzonspor - Adana Demirspor
19.00 İstanbulspor - Beşiktaş
26 Şubat pazartesi
20.00 Galatasaray - Antalyaspor