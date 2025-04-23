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Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 8 kulüp ile bazı kulüp yöneticileri ve futbolcuları çeşitli gerekçelerle PFDK'ye sevk etti.

Haber Merkezi
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Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi
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TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre; Galatasaray, Kasımpaşa, Net Global Sivasspor, Adana Demirspor, Göztepe, Gaziantep FK, Fenerbahçe ve Corendon Alanyaspor kulüpleri çeşitli sebeplerle disipline sevk edildi.

TFF Hukuk Müşavirliği, Gaziantep FK Kulübü Başkanı Memik Yılmaz'ı futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar, teknik sorumlusu Selçuk İnan'ı sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle, RAMS Başakşehirli futbolcu Krzysztof Piatek'i de kural dışı hareketi gerekçesiyle PFDK'ye gönderdi.

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