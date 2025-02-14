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Suudi Arabistan'dan Dünya Kupası için alkol yasağı kararı

2034 yılında Suudi Arabistan'da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'nda alkol satışının olmayacağı duyuruldu. Suudi Prens Khalid bin Bandar Al Suud, alkol tüketiminin kesin olarak yasak olduğunu ev sahibi ülkenin geleneklerine saygı duyulması gerektiğini belirtti.

Haber Merkezi
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Suudi Arabistan'dan Dünya Kupası için alkol yasağı kararı
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2034 FIFA Dünya Kupası, futbolseverler için farklı bir deneyim vaat ediyor, çünkü Suudi Arabistan alkol satışının olmayacağını duyurdu.

Ve bu yasak sadece stadyumlarla sınırlı kalmayacak; otellerde ve ülke genelinde de alkol bulunmayacak. Bu durum Suudi Arabistan’ın Birleşik Krallık Büyükelçisi tarafından doğrulandı.

 Prens Khalid bin Bandar Al Suud, turnuva için seyahat eden taraftarların alkol tüketiminin kesin olarak yasak olduğu ev sahibi ülkenin geleneklerine saygı duyması gerektiğini belirtti.

"Kültürümüzü değiştirmek istemiyoruz"

İngiliz haber sitesi LBC’ye konuşan Prens Khalid, "Her ülkenin kendine ait bir kültürü var. Kendi kültürümüzün sınırları içinde insanlara ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyarız, ancak kültürümüzü başkaları için değiştirmek istemiyoruz." dedi.

Katar’da stadyumlarda satış yasaktı

Alkol yasağı 2022 Dünya Kupası öncesinde Katar’da da gündemdeydi.

Orada taraftarların yalnızca otellerde ve belirlenmiş taraftar alanlarında alkol satın almasına izin verilmiş, ancak stadyumlarda satış yasaklanmıştı.

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