Tahkim Kurulu'ndan Ali Koç'un cezasına indirim

Tahkim Kurulu, Göztepe maçında yaşanan olaylar sonrası Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan'a verilen para cezalarında indirime gitti.

Ali Koç ve Burak Kızılhan'ın cezasına indirim

Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama şöyle:

- Fenerbahçe Futbol A.Ş. Başkanı Yıldırım Ali Koç'un müsabakanın devre arasında ve müsabakanın durmasına sebebiyet verecek şekilde müsabaka esnasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırı eylemi nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca verilen 504.000,00 TL para cezasının FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren indirilmesi neticesinde cezanın 168.000,00 TL para cezası şeklinde kararın düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin İdarecisi Burak Çağlan Kızılhan'ın müsabakanın devre arasında ve müsabakanın durmasına sebebiyet verecek şekilde müsabaka esnasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırı eylemi nedeniyle FDT'nin 46. maddesi uyarınca verilen 336.000,00 TL para cezasının FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren indirilmesi neticesinde cezanın 168.000,00 TL para cezası şeklinde kararın düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.