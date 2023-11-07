TFF Başkanı Büyükekşi: MHK'da yeni bir yapılanma sürecini başlatıyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, düzenlenen basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Mehmet Büyükekşi'nin açıklamalarının satır başları şöyle:

"Cumhuriyetin 100. yılını kutladık. TFF'nin kuruluşunun 100. yılının bizim için büyük önemi var. Yüzde yüz adil, yüzde yüz şeffaf, yüzde yüz tarafsız yönetimimizi yineliyoruz.

TFF olarak futbolun ortak sorunlarına çözüm bulmak adına yoğun bir mesai içindeyiz lakin son zamanlarda ortak problemlerimize yönelik olması gereken eleştirilerin dozu artıp odağı ve üslubu değişince ve bu eleştiriler problemlere odaklı değil, dedikodulara ve doğrudan federasyonumuza yönelik olunca ilk günden bugüne söylediğimiz anlayışımızla bundan sonra her 15 günde bir sizlerle buluşacağız.

Bu toplantı sonunda sizden herhangi bir soru almayacağız. Tüm soruların cevaplarını 2 gün sonra yazılı olarak paylaşacağız."

MHK'da yeni yapılanma süreci

"Hakem atamaları konusunda, devrim niteliğinde bir adım atacağız. Avrupa'da başta Almanya'da olmak üzere uygulaması olan, kulüplerimizin de sürecin parçası olduğu, MHK'da yeni bir yapılanma süreci başlatıyoruz. Kulüplerimizle iş birliği içerisinde olarak, onların karar verme mekanizmasına dahil olmasını istiyoruz.

Bu yapıda futbolun en önemli paydaşı olan kulüplerimiz ile işbirliği içinde olarak, kulüplerin karar verme mekanizmalarına dahil olmalarını istiyoruz."

Yarı otomatik ofsayt sistemi

"Yakın zamanda hayata geçireceğimiz yarı otomatik ofsayt sistemi ile hem teknolojiye yatırım yapmaya devam edeceğiz. Hem de maç esnasında kararların daha kısa sürede ve daha doğru şekilde verilmesini sağlayacağız."

"Tarihimizde bir ilki başarabiliriz"

"Milli Takımımız başarılı sonuçlar aldı ve EURO 2024'e gitmeyi garantiledi. Tarihimizde ilk defa gruptan lider çıkabiliriz. FIFA dünya sıralamasında 4 basamak yükselerek 38. sırada çıktık. Son dönemdeki en iyi derecemiz. Ekim ayında en çok puan toplayan ülke Türkiye oldu."

"Montella, Arda Güler ve Çağlar Söyüncü ile görüşecek"

"Vincenzo Montella'nın da son iki maçta büyük bir rolü oldu. Şu anda Madrid'de Arda Güler ve Çağlar Söyüncü ile görüşecek. Maçlarını takip edecek. Teknik direktörümüzün, oyuncularımızla bu derece yakın ve samimi olmasından memnuniyet duyuyoruz. Biliyorsunuz Montella İstanbul'da ikamet edecek."

"Başarımız UEFA'da haber oldu"

"Kadın Milli Takım için gösterdiğimiz çabanın sonuçlarını alıyoruz. C Ligi'nde oynadıkları 4 maçı kazandılar. Uluslar B Ligi'ne çıkmayı garantilediler. Bu başarı UEFA'da haber oldu. Elazığ'da başlayan seyirci rekoru Çorum'da yeniden kırıldı."